Coworking, accueil au bureau : des entreprises aident les jeunes à sortir de l'isolement

REPORTAGE

A Lille, Victor Lasch fait visiter son agence d’architecture. Dans un large open-space, à côté des salariés déjà à l'œuvre, s'installent chaque jour quatre à cinq étudiants. "Il y a quelques bureaux que l’on met à disposition", explique-t-il. Cette initiative vise à sortir les jeunes d'un isolement dont les conséquences dramatiques sur la santé commencent à se faire de plus en plus visibles.

"C’est l’occasion d’avoir des échanges, avec une pratique réelle alors qu’on a une pratique très théorique. C’est une chouette initiative", s'enthousiasme Morgane. Cette étudiante en école d’art voit beaucoup de positif dans cette expérience qui lui permet de retrouver un peu de lien social, et d'éviter de tourner en rond. Victor Lasch évoque même un échange "gagnant-gagnant" : "Nous aussi, ça nous permet de voir d’autres visages qui viennent d’autres univers que le nôtre !"

"Que ça serve à ceux qui en ont besoin"

A Mons-en-Barœul, dans un tout autre décors, Nicolas Bataille ouvre son espace de Coworking gratuitement aux étudiants. "L’espace de travail peut recevoir huit personnes en situation de travail, sans aucun problème", affirme-t-il en faisant visiter les lieux. A côté des bureaux, on y trouve un espace détente avec café, babyfoot et jeu de fléchettes. "Autant que ça serve au maximum de personnes, et surtout à ceux qui en ont vraiment besoin", lâche le gérant.

Dans le contexte épidémique actuel, cette initiative est bienvenue. Victor Lasch et Nicolas Bataille font d'ailleurs le même constat : étudiants, ils auraient très mal supporté la situation que ces jeunes subissent.