Covid : le nouveau protocole sanitaire à l'école fait exploser le nombre de tests en labo

REPORTAGE

Le nouveau protocole sanitaire pour les établissements scolaires fait exploser le nombre de tests en laboratoire. Depuis lundi, les conditions d’accueil et de fermeture des classes lors de la détection d’un cas positif sont assouplies à l’école primaire. La précédente règle prévoyait en effet la fermeture pendant 7 jours d'une classe au premier cas de Covid-19 chez un élève. Désormais, les camarades considérés comme cas contact peuvent regagner l'école avec un test négatif (antigénique ou PCR).

Conséquence, le nombre de tests explose en laboratoire : il y en a 8 fois plus qu'à la rentrée. Et ce constat se fait sentir sur les données épidémiologiques, avec une incidence chez les écoliers qui baisse fortement. C'est notamment le cas dans ce petit laboratoire du quartier de la Rose, dans le nord de Marseille.

Dans une des salles, une préleveuse fait preuve de patience, de douceur et de pédagogie au moment de pratiquer un test à une enfant. "En général ça se passe bien, sauf quand les parents sont plus stressés que les enfants", glisse-t-elle. Nathalie est la maman de deux filles de 2 et 6 ans, qu'elle souhaite justement faire tester. "Elles sont symptomatiques, avec de la fièvre et de la toux. Vu les circonstances actuelles, je les fais tester pour être sûre qu'elle n'ont pas le Covid comme elles vont à l'école et qu'il y a la nounou et la famille autour. Mieux vaut prendre des précautions et ne pas passer à côté", assure-t-elle.

4 fois plus de tests en l'espace de quelques jours

Dans le bureau voisin, Julien Dupouey, le biologiste de ce centre de vaccination de quartier étudie les courbes sur son ordinateur. Le nombre de test explose depuis ces derniers jours et l'application du nouveau protocole Covid dans les écoles. "On voit défiler de nombreuses familles avec leurs enfants, notamment en raison des classes qui ont été fermées. C'est en augmentation. Au début du mois on avait en moyenne deux enfants dans la journée et depuis ce matin par exemple, en quelques heures, on a déjà réalisé 10 tests", explique-t-il. "On a multiplié par trois voire par quatre et ce sont pour la plupart des enfants âgés de quatre à dix ans."

Mais le biologiste, qui procède également à des tests directement au sein des écoles, se veut tout de même rassurant. Il ne faut pas craindre pour autant de risque de saturation dans le circuit des analyses.