Covid : «Il faut rendre le masque obligatoire au moins dans les transports», déclare Patrick Pelloux

Invité politique du dimanche 26 juin, Patrick Pelloux, médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers, est revenu sur la remontée des cas de covid-19 en France. Si le médecin pense que la situation est encore maîtrisable, il appelle tout de même à la prudence et à une obligation du port masque dans les transports en commun.

"Tout d'abord, on connaît bien cette maladie. Deuxièmement, c'est probablement une des maladies qui est le plus surveillé en pathologie infectieuse à l'heure actuelle en France. Donc, il y a toutes les données qui arrivent, il ne faut pas paniquer mais être vigilant. Je pense vraiment que nous avons une nouvelle maladie sur Terre qui s'est installée et qui va durer très longtemps. Il faut qu'on apprenne à vivre avec", relativise le médecin sur Europe 1.

Rester vigilant

Patrick Pelloux a également prévenu de la probable arrivée d'un nouveau variant cet été. Néanmoins, ce dernier ne risque pas de produire des confinements à l'instar des précédents variants. "Je vois bien, là encore, des Cassandre qui sont en train de dire il faut tout fermer. Tel n'est pas le cas. On ne va pas réarrêter la vie économique et culturelle et les écoles pour ça", explique-t-il.

Sur la question du port du masque, l'urgentiste considère qu'Olivier Véran, ancien ministre de la Santé, a effectué une erreur en levant l'obligation du port du masque. "Non, ne fallait pas l'enlever. Il fallait rester vigilant. Les Françaises et les Français l'avaient compris, notamment dans les transports, parce que c'est là où vous êtes le plus serré pendant longtemps", assure-t-il.

Pour lui, il est nécessaire que le gouvernement ordonne de nouveau l'obligation du port du masque. Il appelle également à ne pas négliger l'utilisation du gel hydroalcoolique. "Si, vous avez le gel hydroalcoolique et le masque, on sait que vous avez une excellente protection", déclare-t-il.