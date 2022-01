Covid : Djokovic, Kim Kardashian, Boris Johnson… ces personnalités qui n’ont pas respecté les règles

Comme le joueur de tennis Novak Djokovic ou le Premier ministre Britannique Boris Johnson , plusieurs personnalités ont été accusées d'avoir passé outre les restrictions sanitaires mises en place dans le cadre de la pandémie.

Dîner de gala en Irlande

Un dîner de gala en Irlande, organisé en violation des règles sanitaires, a provoqué une tempête dans la classe politique locale. Ce repas, organisé pour les 50 ans du club de golf du Parlement irlandais avec plus de 80 invités, a eu lieu le 19 août 2020, au lendemain de l’interdiction des réunions de plus de six personnes en intérieur. Après le ministre de l’Agriculture Dara Calleary et le vice-président du Sénat, Jerry Buttimer, le commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, démissionne le 26 août.

Déplacements controversés

Les déplacements en plein confinement du conseiller du Premier ministre Boris Johnson, Dominic Cummings, provoquent un tollé en Grande-Bretagne et entraînent la démission le 26 mai 2020 du secrétaire d’État pour l’Écosse Douglas Ross, en désaccord avec ses justifications. M. Cummings a affirmé, sans convaincre, s’être rendu chez ses parents à Durham (nord), à 400 kilomètres de Londres, parce qu’il craignait d’être contaminé par le coronavirus et cherchait une solution de garde pour son enfant. En avril, le ministre du Logement, Robert Jenrick, avait déjà été épinglé par la presse pour avoir rendu visite à ses parents, à une soixantaine de kilomètres de chez lui, en violation des consignes.

Dîner d’anniversaire

La diffusion en août 2021 d’une photo du président argentin Alberto Fernandez en train de fêter avec une dizaine d’invités l’anniversaire de son épouse, en juillet 2020, alors que tous rassemblements étaient alors interdits pour cause de pandémie, a suscité une vague de mécontentement dans le pays. Une enquête a été ouverte.

Repas polémique

En novembre 2020, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est épinglé pour avoir participé à un repas dans un restaurant trois étoiles proche de San Francisco, ignorant éhontément les consignes sanitaires de lutte contre le Covid qu’il martelait à longueur de journée. Deux mois plus tôt, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, avait fait la une des médias, suite à une vidéo la montrant dans un salon de coiffure, sans masque, alors que seules les coupes en extérieur étaient autorisées dans l’État.

Escapade tropicale

En octobre 2020, la star de téléréalité Kim Kardashian a essuyé une volée de bois vert sur les réseaux sociaux après avoir affrété, en pleine pandémie, un avion privé afin d’aller fêter son 40e anniversaire sur une île tropicale avec ses proches.

Match de foot arrêté

En septembre 2021, les retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar avec leurs sélections ont tourné court, avec l’arrêt du match Brésil-Argentine, à Sao Paulo, sur intervention des autorités sanitaires brésiliennes, quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre étant accusés de violer les protocoles anti-Covid.