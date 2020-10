Coronavirus : JoeyStarr explique pourquoi il est "d'accord" avec Nicolas Bedos

INTERVIEW

"Tout ce qui se passe autour de moi m'intéresse à mort" : comme il l'a expliqué à Michel Denisot dans l'émission Icônes, samedi, JoeyStarr n'est pas quelqu'un qui se détourne de l'actualité. Et l'artiste de 52 ans a particulièrement observé la crise actuelle du coronavirus, qui a bouleversé la vie artistique comme les autres secteurs de l'économie et de la société. Sur Europe 1, le rappeur a réagi aux déclarations polémiques récentes de Nicolas Bedos, qui a appelé sur les réseaux sociaux à ne pas respecter les mesures barrières.

JoeyStarr dit rejoindre le message de l'acteur et réalisateur. Sur Instagram, ce dernier charge "les donneurs de leçons" et prône l'insouciance face au virus, "quitte à mourir". "Moi, je suis pour le 'vivons', 'vivons malgré tout'", répond le rappeur. "Je suis assez d'accord avec lui."

Le gouvernement "en retard sur tout"

L'artiste a également livré sa vision de la situation actuelle : "On ne sait pas trop. Il y a des chiffres, mais ce n'est pas très lisible, tout ça", a-t-il estimé, alors que la période est marquée par un rebond du Covid-19 au niveau national. "On acte (les mesures contre l'épidémie, ndlr) sans forcément comprendre ou savoir."

Surtout, l'artiste pointe le fait que la population a été "infantilisée" par les dirigeants depuis le début de la crise. "Ce qui m'apparaît de plus en plus évident, c'est que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Il est en retard sur les masques et sur tout. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui avaient déjà le Covid-19 en février dernier…"