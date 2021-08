Covid-19 : plus de 1.500 patients en soins critiques

Le nombre des hospitalisations en soins critiques continue d'augmenter avec plus de 1.500 patients samedi à cause du Covid, alors qu'ils étaient moins de 1.000 il y a dix jours, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Avec 136 nouvelles admissions en 24 heures, les soins critiques accueillaient samedi 1.510 contre 1.458 vendredi et 1.099 il y a une semaine. Cet indicateur était passé sous le seuil de 1.000 le 7 juillet, avant d'entamer une remontée.

112.222 décès depuis le début de l'épidémie

Le nombre des hospitalisations est monté à 8.425 samedi contre 8.368 la veille, avec 482 nouvelles admissions depuis vendredi. Dans les dernières 24 heures, 32 malades sont décédés dans les hôpitaux contre 60 vendredi et 52 jeudi. Le Covid a causé 112.222 décès en France depuis le début de la pandémie, au printemps 2020.

Les autorités sanitaires font état de 25.755 nouveaux cas de Covid détectés en 24 heures contre 25.077 la veille et 23.471 samedi dernier. Le taux de positivité s'établit à 4,2%. Côté vaccination, depuis le début de la campagne en France, 44.655.607 personnes ont reçu au moins une injection (soit 66,2% de la population totale) et 37.153.307 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 55,1% de la population totale).