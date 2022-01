Covid-19 à l'école : une application veut révolutionner le remplacement des professeurs

Le remplacement des enseignants est une question de plus en plus cruciale. Après la grève de jeudi contre le protocole sanitaire dans les écoles , le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé recruter 3.300 contractuels de plus. Il s’agit de faire face à l’absentéisme des professeurs, positifs au coronavirus . Néanmoins, recruter rapidement, avec autant de postes à pourvoir, est une question très complexe... Et l’application Andjaro, expérimentée dans certaines académies depuis quelques mois, pourrait améliorer cette gestion des absences. Elle est, pour l’instant, déployée dans une quinzaine de départements.

L’objectif est surtout d’accélérer la procédure de recrutement des remplaçants pour les écoles maternelles et primaires. L’application filtre, ainsi, parmi une liste de noms enregistrés par l’Éducation nationale, les personnes disponibles selon différents critères : temps de trajet jusqu’à l’école, horaires et durée du remplacement, niveau de la classe... Un SMS ou un mail est ensuite envoyé au professeur qui remplit un maximum de conditions.

Vers des recrutements de contractuels ?

Quentin Guilluy, PDG d’Andjaro, estime que les secrétaires de circonscription gagnent environ 14 minutes sur leur temps passé à rechercher des enseignants disponibles. Ce qui leur permet de s’attarder davantage sur la préparation des remplaçants. "C’est bête, mais il faut savoir où en est le programme, où en est la classe", détaille-t-il. "Tout ça prend un temps conséquent d’explications, juste avant que les cours ne commencent."

L’application ne propose aux académies, pour l’instant, que des remplaçants titulaires qui sont salariés à temps plein et donc fonctionnaires de l'Éducation nationale. Mais Andjaro pourrait, à l’avenir, étendre sa gestion de recrutements aux contractuels, si recherchés en ce moment par le ministère.