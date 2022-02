Covid-19 : les hospitalisations en hausse, mais moins de patients en réanimation

Le nombre de personnes hospitalisées avec un diagnostic de Covid-19 a légèrement augmenté dimanche dans les services hospitaliers après plusieurs jours de baisse, mais a continué à refluer en réanimation, selon les chiffres publiés par les autorités sanitaires. Les hôpitaux français comptent actuellement 31.621 patients atteints du Covid (dont 697 arrivés en 24 heures), en hausse par rapport à samedi (31.522), mais en recul par rapport à la semaine dernière (33.027). Ces chiffres n'avaient pas cessé de reculer quotidiennement depuis mardi.

Moins de personnes hospitalisées en soins critiques

Le nombre de personnes hospitalisées dans les services de soins critiques, qui soignent les cas les plus graves, notamment en réanimation, est en revanche en recul, avec 3.305 malades (dont 90 admissions quotidiennes) contre 3.324 la veille, et 3.577 il y a une semaine. Ce chiffre est en baisse chaque jour depuis lundi. Désormais largement dominant, le variant Omicron provoque des formes moins graves de Covid, ce qui se traduit par des séjours moins longs à l'hôpital et un moindre risque de passage en réanimation.

Du côté des contaminations, la décrue se poursuit, confirmant que la cinquième vague de l'épidémie a amorcé son reflux. En 24 heures, 86.562 cas positifs ont été enregistrés, contre 118.611 samedi. En moyenne sur les sept derniers jours, cet indicateur s'élève à 135.779 contre 242.899 le dimanche précédent. En 24 heures, 107 personnes ont été tuées par la maladie à l'hôpital, après 161 la veille. Depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 a fait 134.804 morts.