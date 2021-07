Covid-19 : la pression sur les services de soins critiques toujours modérée

La pression sur les services de soins critiques accueillant des malades du Covid-19 restait modérée vendredi, selon les chiffres des autorités sanitaires, alors que le pays enregistre une flambée des contaminations depuis quinze jours. Les services de réanimation ont accueilli sur 24 heures 69 nouveaux patients atteints des formes les plus graves de la maladie, contre 59 la veille et 64 mercredi, selon les chiffres de Santé publique France. Au total, 872 malades sont traités dans ces services, contre 868 la veille ou encore 902 lundi dernier. Mais la baisse enregistrée depuis le pic de la troisième vague, avec presque 6.000 patients à la fin avril, marque le pas depuis environ quinze jours.

Près de 7.000 patients hospitalisés à cause du Covid-19

Le même scénario se présente sans surprise pour les hospitalisations pour cause de Covid-19, qui incluent les chiffres de réanimation. Les hôpitaux ont admis 330 nouveaux patients sur 24 heures, contre 292 la veille, pour un total de 6.802 patients hospitalisés. La décrue régulière enregistrée depuis le pic de la fin avril, avec plus de 31.000 hospitalisations, marque aussi le pas depuis quinze jours. Les chiffres sur une semaine, qui lissent la tendance, sont en nette hausse. On compte 1.733 hospitalisations sur les sept derniers jours dont 355 admissions en soins critiques. Ils étaient, une semaine auparavant, de respectivement 1.174 hospitalisations et 190 admissions en réanimation.

Les autorités de santé craignent que la pression sur les services hospitaliers s'accroisse à court terme, compte tenu de la hausse des cas de contamination enregistrée depuis le début juillet.

La France a par ailleurs enregistré 21.493 nouveaux cas de contaminations sur les dernières 24 heures, contre à peine 11.000 une semaine auparavant. Le taux de positivité, qui mesure le nombre de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées, poursuit une hausse régulière à 3,7%, contre 3,2% la veille et 2,7% jeudi. Le chiffre quotidien de décès est de 26 vendredi, la pandémie ayant tué 111.616 personnes depuis le printemps 2020. Sur le front de la vaccination, un peu plus de 37,1 millions de personnes, soit 55,1% de la population, au moins une dose. Et 44,2% de la population a un "schéma vaccinal complet".