Covid-19 : fin du port du masque en entreprise à partir du 14 mars, annonce Borne

Le protocole sanitaire en entreprise cessera de s'appliquer à partir du lundi 14 mars, date à laquelle le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux fermés, a annoncé mardi sur LCI la ministre du Travail, Elisabeth Borne.

"Le protocole sanitaire en entreprise va lui aussi disparaître à partir de lundi prochain" et "on va reprendre des règles normales en entreprise", a annoncé la ministre, précisant qu'il faudrait "continuer évidemment à appliquer des règles d'hygiène", comme le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et l'aération des locaux.

