Covid-19 en France : près de 7.000 contaminations, un niveau plus vu depuis début juin

Près de 7.000 contaminations Covid-19 ont été enregistrées dans les dernières 24 heures, un niveau plus vu depuis début juin, a indiqué mardi Santé publique France, alors que la poussée du variant Delta, plus contagieux, a conduit les autorités à étendre le pass sanitaire et rendre obligatoire la vaccination des soignants.

Selon SpF, 6.950 nouvelles contaminations ont été enregistrées dans les dernières 24 heures, contre 3.585 environ il y a une semaine.

Le taux de positivité passe de 0,8% à 1,2% en une semaine

Le taux de positivité (pourcentage de personnes testées positive sur l'ensemble des personnes ayant réalisé un test) monte à 1,2% contre 0,8% il y a une semaine.

Dans le même temps, 7.076 patients Covid sont hospitalisés (dont 246 nouvelles hospitalisations en 24 heures), contre 7.137 lundi. Et 933 cas graves sont traités dans les services de soins critiques (dont 37 nouvelles admissions en 24 heures), contre 957 cas lundi et environ 2.000 un mois plus tôt.

Le nombre de patients en soins critiques à cause du Covid était passé sous les 1.000 mercredi dernier, pour la première fois depuis le 23 septembre. 22 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures, portant le bilan total depuis le début de l'épidémie à 111.436 décès (dont 84.931 à l'hôpital).

Depuis le début de la campagne de vaccination, 36.213.362 personnes ont reçu au moins une injection (soit 53,7% de la population totale) et 28.438.478 personnes sont complètement vaccinées (soit 42,2% de la population), selon la Direction générale de la Santé.