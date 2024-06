«Courbevoie se lève contre la haine des Juifs» : nouveau rassemblement contre l'antisémitisme ce dimanche

L'antisémitisme se banalise-t-il en France ? Depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier, le nombre d'actes antisémites a explosé dans l'Hexagone. Ils ont progressé de 300% au premier trimestre 2024. Le dernier en date, c'est cet effroyable viol d'une fillette de douze ans à Courbevoie le week-end dernier, parce que juive. Une haine contre laquelle luttera sans relâche Frank Tapiro, l'un des plus célèbres publicitaires français, qui appelle à une nouvelle grande mobilisation ce dimanche dans cette ville des Hauts-de-Seine.

"On ne sera jamais assez nombreux pour dire non à la haine des Juifs"

"Aujourd'hui, Courbevoie a décidé de se lever contre la haine des Juifs. Dimanche 23 juin, devant le centre culturel qui se trouve boulevard Aristide-Briand. Il y aura à un grand rassemblement populaire de la société civile, des responsables religieux, politiques, de toutes les religions, de toutes confessions. Et nous attendons un maximum de personnes, d'abord de Courbevoie, mais de partout ailleurs", énonce-t-il.

"On ne sera jamais assez nombreux pour dire non à la haine des Juifs", conclut-il. Un message soutenu par Joël Mergui, président du Consistoire israélite de Paris, profondément choqué par le viol de la jeune fille, agressée par des adolescents de sa tranche d'âge, actuellement mis en examen.

Banalisation

"J'ai eu mal pour mon pays. J'ai mal de voir où va notre jeunesse. J'ai eu mal de voir que l'éducation d'un jeune enfant peut mener à des actes aussi horribles, à des actes barbares", dénonce-t-il. Pour Joël Mergui, cet acte antisémite est le résultat d'une banalisation des crimes du 7 octobre, notamment par une partie de la classe politique française.

"On a banalisé les crimes qui se sont faits le 7 octobre contre des enfants qui ont été brûlés et des femmes qui ont été violées. On n'a pas vu des émeutes dans la rue. Et on en arrive au drame que nous venons de vivre. Le 8 octobre, des partis politiques ont pu, en France, qualifier ce qui s'était passé de résistance. On a pu induire dans l'esprit d'une société que de violer des enfants, ça pouvait être de la résistance. Alors voilà le résultat", explique-t-il.