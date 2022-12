Coupe du monde 2022 : ces supporters qui s'arrachent les maillots des Bleus avant la finale

C'est l'accessoire indispensable pour soutenir l'équipe de France. Le maillot des Bleus connaît une nouvelle ruée ce jeudi, au lendemain de la qualification des Tricolores pour la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. À Paris, la boutique officielle de la Fédération française de football située dans le 15e arrondissement n'a pas désempli de la journée, à trois jours de l'ultime rencontre face à l'Argentine.

Pas le temps d'attendre une possible troisième étoile

Certains se sont rendus dans la boutique pour y acheter un accessoire bien précis, comme Arthur et Léo rencontrés par Europe 1. "Un maillot simple extérieur avec les deux étoiles", détaille le premier. "J'ai pris un maillot domicile à manches longues, floqué Griezmann, et le badge (logo de la Coupe du monde, ndlr)", enchérit le second.

Même si les hommes de Didier Deschamps ont l'occasion d'apporter une troisième étoile sur le maillot d'ici à dimanche, il n'est pas question pour les deux amis d'attendre jusque-là. "Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir un maillot avec la première étoile, donc là, pour la deuxième, on l'a, et pour la troisième, je pense qu'on l'achètera aussi", confie Arthur. "C'est surtout pour avoir la symbolique du maillot, son histoire", enchaîne Léo. "Pouvoir conserver un maillot avec deux étoiles, ça se gardera très longtemps."

Entre 100 et 150 euros

Pour s'offrir ces tenues "symboliques" officielles, il faut tout de même débourser entre 100 et 150 euros. Mais pour Baptiste et Clara, quand on aime, on ne compte pas. "C'est vrai que ça été un peu un dilemme", reconnaît la jeune femme au micro d'Europe 1. "C'est mon papa qui me fait ce cadeau, mais ça lui faisait plaisir de le faire", avance-t-elle. "C'est un peu cher", poursuit Baptiste, "mais après, quand on sera adulte, on le montrera peut-être à nos enfants et on aura ces souvenirs-là. Ce seront des moments de partage, on s'en souviendra toute notre vie".

Les supporters sont donc à fond derrière l'équipe de France, et beaucoup d'entre eux confirment qu'ils iront soutenir les Bleus dimanche sur les Champs-Élysées.