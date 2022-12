Coupe du monde 2022 : pourquoi grave-t-on une étoile sur les maillots des pays champions ?

La France décrochera-t-elle une troisième étoile, dimanche, en finale de la Coupe du monde de football 2022 face à l'Argentine ? Après les sacres de 1998 et de 2018, les hommes de Didier Deschamps espèrent rééditer leur performance au Qatar. Un sacre qui impliquerait une modification du maillot de l'équipe de France qui comprendrait alors trois étoiles, contre deux actuellement. Ce serait également le cas pour celui de l'Argentine en cas de victoire finale, après ses succès en 1978 et 1986.

Ces étoiles gravées sur les maillots des équipes nationales permettent aux sélections de signifier leur palmarès à raison d'une étoile par trophée gagné. Mais celles-ci n'ont pas toujours été présentes sur les maillots des sélections titrées, elles sont apparues tardivement.

Première apparition en 1974

Bien que la première Coupe du monde de football soit remportée par l'Uruguay en 1930, c'est en 1974 que la première étoile apparaît sur un maillot, sur celui du Brésil. Un choix de la Fédération de football brésilienne qui voulait partager ses trois sacres alors remportés avec ses compatriotes (1958, 1962 et 1970).

Et huit ans plus tard, l'Italie suit le mouvement et décide aussi de faire graver les étoiles sur son maillot après son troisième sacre en Coupe du monde obtenu en 1982. L'Allemagne en 1990, puis la France en 1998, et enfin toutes les autres nations déjà sacrées comme l'Uruguay ou encore l'Argentine adoptent ce système dans les années 2000.

Des étoiles pour d'autres compétitions

Mais alors, pourquoi des pays n'ayant jamais remporté la Coupe du monde possèdent tout de même une ou plusieurs étoiles sur leur maillot ? En réalité, chaque sélection est libre de mettre autant d'étoiles qu'elle souhaite sur son maillot. Il n'y a pas de directive internationale existante. Ainsi, les pays d'Afrique ont également repris ce système pour symboliser leurs victoires en Coupe d'Afrique des nations.

C'est notamment le cas de l'Égypte (sept étoiles), du Cameroun (cinq étoiles) ou encore de l'Algérie (deux étoiles). En Europe, seul le Danemark a décidé de faire graver une étoile sur son maillot, bien que la sélection n'ait jamais remportée de Mondial de son histoire. Il s'agit en réalité d'une étoile argentée, pour signifier la victoire du pays lors de l'Euro en 1992.

Mais l'étoile la plus symbolique reste tout de même celle d'un Mondial remporté. La France aura-t-elle le privilège de pouvoir en graver une troisième sur son maillot officiel ? Pour cela, il faudra dominer l'Argentine dimanche en finale du Mondial 2022, une rencontre à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport à partir de 14 heures.