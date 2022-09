Côtelettes à la datte et sauge, moudardara de riz et lentilles par Karim Haïdar

Chaque semaine, la Table des bons vivants vous partage ses meilleures recettes. Ce samedi, Karim Haïdar a concocté ses côtelettes à la datte et sauge, mourdardara de riz et lentilles pour Laurent Mariotte et ses chroniqueurs. Il nous a donné les instructions pour que vous puissiez les faire à la maison.

Les côtelettes

Ingrédients

8 côtelettes d’agneau

60g de pâte de dattes ou de dattes dénoyautées

1/2 botte de sauge

8 cl de vin blanc sec

8cl d’huile végétale

Le jus d’une demie orange

Sel

Poivre noir du moulin

Mixer tous les ingrédients sauf les côtelettes

Badigeonner les côtelettes et les mariner (2h minimum)

Les éponger, les saisir des deux côtés sans rajout de matières grasse sur une poêle à feu moyen.

Les mettre dans un plat avec un reste de marinade, et les passer au four à 200 degrés pendant 4 minutes.

Servir.

La moudardara

Ingrédients

200g de lentilles blondes (petite)

200g de riz basmati

2 oignons ciselés

2 grosses échalotes

8 cl d’huile d’olive

Huile de friture

2 oranges

Mettre les lentilles dans une casserole d’eau froide, porter à frémissement, et cuire à couvert 12 minutes. Egoutter en réservant l’eau de cuisson.

Tailler les échalotes en julienne fine, les mettre dans l’huile de friture encore tiède, remuer régulièrement en montant la température jusqu’à 160 degrés.

Lorsqu’ils sont dorés, les retirer de l’huile et les laisser sécher quelques minutes sur un papier absorbant.

Faire revenir les oignons dans l’huile d’olive en les colorant pendant 8/10 minutes. Rajouter le riz.

Faire revenir encore 1 minute. Rajouter 40 cl d’eau de cuisson des lentilles, saler très généreusement (les lentilles n’ayant pas été salées).

Porter à ébullition, couvrir et cuire à feu très doux pendant 11 minutes.

Verser le riz sur les lentilles. Refroidir. Et mélanger le tout à froid avec quelques cuillères d’huile d’olive.

Servir la moudardara, froide ou chaude, rajouter les échalotes croustillantes, et quelques suprêmes d’orange.

Dresser les côtelettes à côté.