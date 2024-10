Corse : levée de la grève qui paralysait les ports et aéroports

La grève qui paralysait depuis jeudi après-midi les ports et aéroports corses est levée, a indiqué vendredi après-midi un délégué du syndicat des travailleurs corses (STC), une information confirmée à l'AFP par les deux préfectures.

"Le président (autonomiste du conseil exécutif de l'île, Gilles) Simeoni a trouvé un accord avec la ministre, nous levons tous les blocages", a déclaré aux médias Laurent Filippi, du syndicat des travailleurs corses (STC), à la sortie d'une réunion entre les préfets de Corse et de Haute-Corse et l'intersyndicale STC-CGT-CFE-CGC.

"Les termes d'un accord ont été trouvés"

L'accord a été trouvé "au moment où on discutait", a précisé Laurent Filippi assurant que les syndicats étaient "prêts à lever le dispositif avec effet immédiat". Contactées par l'AFP, les préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ont confirmé la levée de la grève. "Les termes d'un accord ont été trouvés", a également indiqué à l'AFP l'entourage de Gilles Simeoni qui avait précisé que des échanges étaient en cours depuis jeudi soir entre le président du conseil exécutif de Corse et la ministre du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation Catherine Vautrin.

Le ministère a confirmé la conclusion d'un accord à l'AFP. Des milliers de voyageurs étaient bloqués depuis jeudi après-midi à cause de ce mouvement de grève autour de l'avenir de la gestion des ports et aéroports de l'île. Selon la préfecture maritime de Méditerranée, cinq navires de passagers patientaient en mer à proximité des ports d'Ajaccio et Bastia, faute de pouvoir accoster, avec environ 2.100 personnes à bord au total.

Ce mouvement social a suivi le coup de colère jeudi de Gilles Simeoni face aux réticences exprimées par un représentant du préfet sur un dispositif permettant à la Chambre de commerce (CCI) de continuer à gérer les aéroports et ports de l'île.