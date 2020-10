Coronavirus : selon un médecin, il faudrait un "reconfinement d’au moins un mois"

INTERVIEW

Les Français vont-ils connaître un nouveau confinement ? Alors que la courbe des contaminations au Covid-19 ne cesse d’augmenter, le gouvernement se prépare à prendre de nouvelles mesures. Un Conseil de défense aura lieu mardi matin et l’hypothèse d’un reconfinement n’est pas à exclure.

"Pour faire quelque chose d’efficace, c’est minimum deux semaines, mais c’est vraiment très court", a avancé Stéphane Gaudry, professeur au service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Avicenne de Bobigny en Seine-Saint-Denis, au micro d’Europe 1 lundi. "Mais il faudrait plutôt faire un confinement d’un mois. Je pense que c’est une décision extrêmement difficile à prendre car elle aura des conséquences au-delà du système de santé. On en a tous conscience, nous les professionnels de santé, mais on a besoin d’un travail d’équipe pour arriver à donner les meilleurs soins à nos malades", a-t-il poursuivi.