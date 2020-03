Confinement : des appels sur les réseaux sociaux pour mettre de la musique aux fenêtres

Il est de coutume de dire que la musique adoucit les mœurs, et cette initiative va peut-être le prouver. Alors que la France est entrée en confinement depuis ce mardi midi pour endiguer la propagation du coronavirus, des internautes ont eu une idée pour briser la solitude, voire l'ennui : "faire danser ses voisins".

10 minutes de fête tous les soirs pour "groover et s'aimer"

Sur la page Facebook "Les 10 minutes du peuple", ce sont ainsi plus de 225.000 Français qui ont été séduits par ce concept inspiré directement des Italiens qui chantent à leur balcon. "Tous les soirs à 19h30, on allume le son et on fait danser ses voisins à la fenêtre pendant 10 minutes.

Les internautes sont invités, via un sondage, à choisir entre plusieurs chansons. Et mardi soir, c'est Everytime we touch de Cascada qui est en tête, devant Dansons la carioca et Ramenez la coupe à la maison de Vegedream.

"La Fête aux Balcons", une heure pour remercier les personnels de santé

Mais ce n'est pas la seule idée qui a germé sur les réseaux sociaux. Ainsi ce vendredi 20 mars de 20h à 21h vous pouvez participer à l'initiative "La Fête aux Balcons", tout en respectant les consignes du gouvernement. Organisée pour "remercier et encourager les personnels de santé qui sont et deviendront les héros de cette bataille", cette soirée invite "tous les membres de l'industrie de la Culture" et "tous les Français", à faire la fête pendant quelques minutes à leur fenêtre ou à leur balcon. Une initiative qui séduit 1.822 personnes et en intéressent 3.739 sur la page Facebook dédiée à l’événement.