Coronavirus : quand des particuliers "prêtent" leurs appartements aux soignants

Durant la période de confinement à cause du coronavirus, la solidarité a fait son apparition. Les réseaux sociaux fourmillent d'initiatives solidaires, qui contre-balancent les images de supermarchés dévalisés et les incivilités provoquée par le confinement du pays. Des internautes proposent même de prêter à titre gracieux leur appartement aux équipes soignantes.

"Le lit est fait, tout est rangé"

Certains, comme Agathe, sont mêmes très organisés : "J'ai fait en sorte que l'appartement soit vraiment prêt à recevoir. Le lit est fait, tout est rangé. Il y a juste à venir avec un bagage et à s'installer." Une aubaine pour le personnel soignant qui, pendant cette période d'épidémie, est très demandé. "Ce n'est qu'un 20m2, un studio... mais si ça peut aider, autant le proposer !" explique l'un des généreux hôtes, qui est parti se confiner en dehors de Paris.

"Quelqu'un qui se tape les transports tous les jours pour aller bosser sur Paris"

"Elle habite dans l'Essonne et il se trouve qu'elle va peut-être être mobilisée à Lariboisière, donc juste à côté de chez moi. C'est exactement le profil que 'je cherchais'... Quelqu'un qui se tape les transports tous les jours pour aller bosser sur Paris", raconte Théo qui met à disposition son studio parisien à une élève infirmière. Quand l'opération sera finalisée, il ne restera plus que la remise des clefs. Mans le respect des gestes barrière, et avec un trousseau préalablement désinfecté..