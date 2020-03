Coronavirus : pour Christophe Castaner, "on est un imbécile quand on enfreint les règles de confinement"

Depuis mardi midi, la France vit confinée pour limiter la propagation du coronavirus. Les habitants sont donc invités à rester chez eux, sauf pour les sorties indispensables, comme l'approvisionnement, l'activité physique, ou les raisons médicales. "Depuis 24 heures, nous observons un changement dans les comportements. De nombreux Français réagissent positivement", a estimé Christophe Castaner, invité d'Europe 1 jeudi matin.

Depuis deux jours, la police patrouille néanmoins dans les rues du pays pour veiller à la bonne application des mesures. Plus de 70.000 contrôles ont déjà été effectués auprès de la population, et 4.095 contraventions ont été dressées. Interrogé sur un éventuel durcissement des mesures, le ministre a répondu que l'objectif du gouvernement n'était "pas de sanctionner" les Français, mais de les "protéger".

"En enfreignant les règles, on fait courir un risque à sa famille, ses amis et aux soignants"

"Certains pensent être des héros modernes, mais on est un est imbécile quand on enfreint les règles. On fait courir un risque à sa famille, à ses amis, aux soignants. Et on est une menace pour soi-même", a affirmé le ministre.

"La première règle, c'est de rester chez vous. Cela sauve des vies", a rappelé Christophe Castaner. Le confinement, a-t-il expliqué, est la seule solution pour que l'épidémie de Covid-19 soit "progressivement enrayée".