Coronavirus : l'exécutif prêt à reporter ou modifier le bac et le brevet si nécessaire

"Si le confinement dure plus longtemps, je n'aurais plus qu’un mois de cours avant le Bac, et je pense qu’un mois ce n’est pas suffisant. Et donc ça va être un peu la panique dans le programme avec les profs. Donc ça provoque forcément un peu de stress." À l'instar de beaucoup d'autres lycéens qui passent le baccalauréat à la fin de l'année, Nina angoisse un peu (beaucoup). La jeune fille, comme 12 millions d'élèves dans toute la France, est soumise à un confinement total et doit étudier à distance au moins jusqu'aux vacances de printemps. La question du calendrier scolaire, et notamment des examens du bac et du brevet, se pose donc de plus en plus.

"Il serait idiot de dire que les choses ne vont pas bouger"

Les inquiétudes des jeunes et de leurs parents, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a voulu les entendre. "S’il fallait faire évoluer bac et brevet, on le ferait", a-t-il récemment déclaré. Ses proches conseillers confirment cette volonté de s'adapter à des circonstances exceptionnelles : "Il serait idiot de dire que les choses ne vont pas bouger alors même qu’on ne connaît pas la date de fin du confinement", glisse l'un d'entre eux.

Même si, pour l'instant, le plan A reste un maintient des épreuves à la date et sous la forme prévues, plusieurs scénarios sont à l'étude. Le plan B, certainement le plus facile à mettre en œuvre, consiste à alléger les programmes. Autre hypothèse : raccourcir la durée des vacances d’été et reporter le Bac un peu plus tard. Enfin, la dernière solution, avancée par le syndicat des chefs d’établissements, est celle d'un baccalauréat sur dossier scolaire en prenant en compte les notes de Première et de Terminale. Un dernier scénario qui a très peu de chances d’obtenir les faveurs du ministre.