Convoi de la liberté : brandissant le drapeau français, ils mettent le cap sur Lille

Ils s’étaient donnés rendez vous ce matin sur ce parking situé à une quinzaine de kilomètres de la capitale. L’occasion de partager un Thermos de café chaud après une nouvelle nuit d’étape du convoi de la liberté . Jean-Michel et François sont emmitouflés dans leurs doudounes. Ils sont partis du Finistère jeudi et tentent de reprendre des forces. "On a suivi le convoi de la liberté pour nous et nos enfants, que le pass sanitaire s'arrête au plus vite", explique le couple.

"Un mouvement heureux"

Des manifestants qui pour la plupart étaient présents sur les Champs-Elysées hier. Nombreux regrettent les scènes de tensions entre la police et certains membres du cortège . Ces deux Nantaises qui distribuent sandwichs et bouteille d’eau le répète : le convoi de la liberté est avant tout pacifique. "La symbolique d'arriver sur les Champs-Elysées avec un convoi de la liberté était très fort. C'était un mouvement heureux de gens qui dansent sourient, vivent en fait."

© Océane Théard/EUROPE 1

Et le périple n'est pas terminé. Le prochain point d’étape sera Lille, dans l’après midi. Destination finale : le convoi devrait enfin rallier Bruxelles dans la nuit.