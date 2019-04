Contrebande de tabac : dix personnes écrouées à Rennes

Dix-huit personnes ont été mises en examen, dont dix ont été écrouées, dans le cadre du démantèlement d'une filière internationale de contrebande de tabac, a annoncé vendredi le procureur de la République de Rennes Philippe Astruc. "Agissant sur l'ensemble de l'Europe, cette organisation disposait de relais à Rennes, Nancy, dans le Val-de-Marne et dans d'autres points du territoire national", a souligné Philippe Astruc dans un communiqué de presse.

Premières arrestations en janvier. "L'importation, en bande organisée de quantités très importantes de tabac de contrebande provenant d'Arménie, de Roumanie, d'Ukraine et d'autres pays européens était réalisée pour l'essentiel par voie routière", a-t-il précisé. Chaque automobile transportait 400 cartouches par voyage, les véhicules utilitaires 1.500 et des poids lourds 6.000 cartouches, selon la même source.

Une première opération, le 14 janvier, a permis d'interpeller 21 personnes avec l'appui du GIGN (groupe d'intervention de la gendarmerie nationale) et la mobilisation de 200 gendarmes, douaniers et policiers. Six armes de poing avaient été saisies ainsi que de l'argent, des cigarettes et des véhicules.

7.400 paquets saisis. Mardi, une nouvelle opération judiciaire a conduit à l'interpellation de huit nouveaux suspects. Une habitation d'une valeur de 340.000 euros a été saisie ainsi que 100.145 euros en numéraire, 30.000 euros sur un compte bancaire, près de 7.400 paquets de cigarettes de contrebande d'une valeur de 58.000 euros, etc. Sur les dix-huit suspects mis en examen, dix ont été placés en détention provisoire et huit libérés sous contrôle judiciaire, d'après le procureur.