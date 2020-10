"Confinement 2" : les internautes entre humour et inquiétudes

L'annonce de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron ce mercredi 20 heures a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le hashtag "confinement 2" était en tendance et les internautes ont, encore une fois, été créatifs. Tous sont déjà sur le pied de guerre, anticipant les annonces du président de la République et tentant de se préparer à un second confinement sur tout le territoire, à l'instar de mars dernier. Perplexité, surprise, peur ou encore humour : les sentiments sont mitigés sur Internet.

Certains se préparent à une nouvelle dégradation de la situation sanitaire, non sans humour noir. "Urgent : le ministre de la Santé annonce la mise à disposition gratuite d'une fiche de conseils pour monter soi-même son lit de réanimation", écrit "le Duc de Saint-Fripon. D'autres privilégient la parodie, avec une version Covid de la bande-annonce de Loft Story, émission de téléréalité des années 2000.

Cette allocution est très attendue et rappelle de mauvais souvenirs à certains. "Allocution demain 20h ? Métro boulot dodo let's go !", écrit Imane qui semble résolue. Et si les travailleurs sont pour la plupart perplexes, les élèves, eux, espèrent revivre leur joie du mois de mars avec la fermeture des établissements scolaires. C'est le cas d'Anissa : "Moi j'attend demain 20h avant de commencer mes devoirs, on sait jamais", tweete-t-elle.

Ceux qui attendent le discours de macron pour savoir si ils font leur DM #confinement2#reconfinementpic.twitter.com/IchkGjX1EU — Meruem (@soso_zoldyck) October 27, 2020

Les réseaux sociaux se divisent en deux camps, les casaniers heureux d'un retour à la maison forcé et les autres internautes qui ne rient pas. Beaucoup appréhendent cette nouvelle période de restriction "Ma santé mentale, elle va m’unfollow ", écrit Felix avec ironie.