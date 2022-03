Comment Patrick Bruel s'est lancé dans la production d'huile d'olive

INTERVIEW

Patrick Bruel se dévoile un peu plus sur une facette méconnue de sa vie. Le chanteur est propriétaire du domaine de Leos, dans le Vaucluse, un terroir où poussent des oliviers. "C'est l'amour" de cet arbre qui l'a poussé à acquérir cette propriété en 2006, comme il l'explique dans l'émission Bienfait pour vous consacrée aux vertus de cet arbre. "Il y avait une centaine d'oliviers dessus, et j'aimais la présence de l'arbre, de par son esthétique et sa symbolique de paix", confie Patrick Bruel au micro d'Europe 1.

Le chanteur évoque également sa fascination pour le "rapport à la terre". "Et donc, que faire avec ces olives ? On a mis deux-trois ans à se dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une à deux bouteilles pour nous, la famille, les amis ? Puis l'aventure est née, et on s'est retrouvé avec de plus en plus d'oliviers", raconte Patrick Bruel.

De l'huile d'olive aux produits cosmétiques

"On nous disait que notre huile pouvait être très bonne, alors on a essayé de sortir quelque chose. La première année, notre huile d'olive a tout de suite gagné la médaille d'or du concours de l'Afidol, l'un des plus grands concours, le plus important de Provence", se souvient Patrick Bruel, qui énumère les différentes récompenses glanées pendant quatre années.

Désormais, l'artiste travaille aux côtés de Solène Gayet, qui a travaillé dans le monde du parfum avant de diriger la marque d'huile d'olive issue du domaine. C'est cette rencontre qui l'a poussé à développer une gamme de produits cosmétiques. "On s'est penché sur les vertus de la feuille d'olivier, avec les polyphénols, les antioxydants. J'ai eu la chance de la rencontrer (...). Je lui ai dit si à ses heures perdues, elle ne pourrait pas nous donner quelques conseils ? Et de conseils en conseils, c'est devenu une aventure merveilleuse."