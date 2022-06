Comment louer une voiture sans se ruiner cet été ?

Le constat est unanime, la flambée des prix est inédite. Dans les agences de location, c'est +40% en moyenne selon Carigami. Les pénuries de voitures neuves se ressentent encore plus que l'été dernier, confirme Pierre Feisthauer, chargé de développement du comparateur en ligne spécialisé sur la location de véhicules : "Les loueurs ont une flotte qui est réduite de 30 à 40% par rapport à une année habituelle. Et cela commence à être tendu à Nice, Bordeaux, en Corse".

La demande est à nouveau très forte de la part des clients qui souhaitent se déplacer, sans contraintes liées à la crise sanitaire. Problème, la faiblesse de l'offre crée des tensions sur les prix comme le relève également Liligo, autre comparateur en ligne qui propose une recherche de voiture au meilleur prix.

Flambée des prix en Corse... et en Europe du Sud

C'est comme souvent la Corse qui attire le plus les touristes. Le parc automobile sur place n'est pas immense et peu de voyageurs font le trajet avec leur voiture. Par conséquent, les prix s'envolent de manière folle : +180% en moyenne dans les aéroports de l'Ile de Beauté, si l'on compare avec les tarifs d'avant pandémie, précise Guillaume Rostand, directeur marketing de Liligo. Des prix en forte hausse également dans plusieurs villes du Sud de l'Europe, zone très recherchée par les vacanciers : +200% à Palma de Majorque ou encore +85% à Lisbonne par rapport à 2019.

Des solutions pour faire baisser la facture

Les loueurs traditionnels n'ont pas de solutions miracles, avec des flottes réduites. La reprise est bien là confirme Guirec Grand-Clément, directeur général d'Enterprise France. Le 1er groupe de location de véhicules dans le monde constate le retour à la fois des voyages d'affaires et de la clientèle loisirs. Et attendre le dernier moment pour espérer une baisse des prix n'est pas la meilleure option. Il est préférable d'anticiper au maximum, comme le font les touristes américains.

Anticiper ou changer ses habitudes comme le conseille Guillaume Rostand de Liligo : "Il y a toute une galaxie de loueurs de voitures qui existent sur Internet et peuvent permettre d'avoir des prix bas, jusqu'à -30% par rapport à une agence de location classique". Même si elles sont plus petites, elles peuvent s'avérer extrêmement fiables. Pour en être sûr, il suffit de chercher les avis vérifiés d'autres utilisateurs sur ce loueur. La présence de ce dernier sur des comparateurs reconnus comme Carigami ou Liligo est aussi un gage de confiance.

Louer à un particulier

Pour faire baisser la facture, une nouvelle habitude prend de l'ampleur. Il s'agit de la location entre particuliers. Benoît Sineau, le PDG de OuiCar, vient de connaître un mois de mai record sur sa plateforme et s'attend à un été chargé : "Nous sommes 2, 3, ou 4 fois moins chers que la location traditionnelle, il y a aussi une petite tension sur les prix, liée à la forte demande, mais qui n'a absolument rien à voir comparé à ce que l'on peut observer par ailleurs". Sans surprise, c'est surtout vrai en Corse. Et plus globalement, c'est une augmentation de 10 à 15% qui est constatée.

Autre acteur majeur de location entre particuliers, Getaround constate les mêmes tendances et rappelle que les tarifs restent environ 20% moins élevés que chez les loueurs classiques. Le phénomène n'est pas strictement français : aux Etats-Unis, le marché de la location entre particuliers explose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle OuiCar vient d'annoncer son rachat par le géant américain Turo, leader mondial de l'autopartage, pour se développer en Europe. Une solution sans risque à condition d'être bien encadrée par un service d’assurance.