Comment gérer un conflit pour être (plus) heureux en couple

Comment être heureux en couple ? C'est notamment à cette question (complexe) que répond la psychologue et thérapeute, Camille Rochet, dans son livre Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple. Invitée de Bienfait pour vous sur Europe 1, la spécialiste a détaillé les "cinq idées fausses les plus récurrentes qu'elle entend dans [son] cabinet à propos des couples", mais elle a également livré ses astuces pour être heureux avec sa moitié. Et cela commence par un apprentissage : celui du conflit.

Prendre en compte l'autre sans piétiner ses envies

Alors ici, nulle question de dispute. Cette dernière "est un règlement de comptes. Le ton monte et on se blesse", rappelle la spécialiste. Non, ici il s'agit bel et bien d'un conflit, c'est-à-dire "une discussion qui permet vraiment de trouver un résultat, une solution où les deux se sentent compris et entendus dans leurs besoins." On est dans "l'écoute de l'autre sans pour autant piétiner nos propres désirs, envies ou avis". Il est d'ailleurs fondamental de faire d'une part le distinguo, mais également d'éviter l'écueil de la dispute. "Le problème, c'est qu'avec le temps on prend l'habitude [de se disputer], on a de moins en moins de filtre. D'un côté, c'est super parce qu'on est beaucoup plus naturel et de l'autre, ça peut être un peu dangereux puisqu'on peut se blesser sans oser se le dire."

Et c'est à ce moment précis que la prudence est de mise. Car sous couvert de ne pas vouloir se disputer, on peut arrêter de mettre le sujet sur la table, résume Camille Rochet. Mais cette décision est sans doute l'une des pires possibles, puisqu'en "se mettant dans une position de soumission à ne plus vouloir en parler, on explose avec le temps". Et la thérapeute de glisser un court mais précieux conseil : "On peut comprendre sans être d'accord".

Se créer de bons souvenirs

"Il faut apprendre à se dire les choses et oser aller jusqu'au bout. C'est dur parce que parfois ce sont des conversations qui peuvent prendre du temps sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Mais c'est là où l'on gagne en confiance. Et quand je sens que j'ai été écouté dans mon besoin, j'aime d'autant plus l'autre."

Camille Rochet livre également un conseil plus général pour être heureux en couple et, in fine, aider dans le cadre d'une dispute : renforcer "l'écologie du couple". Concrètement, la thérapeute préconise de "se créer des bons souvenirs pour pouvoir puiser dedans dans les mauvais moments".