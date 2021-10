Trois conseils pour que l'argent ne soit pas un problème dans votre couple

Les bons comptes font les bons amis, et les bons amants. Dans un couple, l'argent peut rapidement devenir une situation délicate : entre les différences de revenus, de patrimoines, et la façon dont on veut investir… les potentielles tensions autour de ce sujet sont nombreuses. Cela peut même mettre un terme à une histoire d'amour, confie au micro de "Bienfait pour vous" Héloïse Bolle, fondatrice de la société de conseil en gestion de patrimoine Oseille et Compagnie. Fort heureusement, cette spécialiste délivre ses conseils pour que l'argent ne devienne un poison dans le couple.

Moitié-moitié dans les dépenses, le règne de l'iniquité

S'il peut apparaître comme logique de couper les dépenses en deux dans un couple, c'est en réalité une très mauvaise idée selon Héloïse Bolle, a fortiori lorsque les salaires sont inégaux. "C'est inéquitable, il faut se mettre d'accord au prorata des revenus : celui qui gagne le plus dépense le plus." Mais pour cela, il faut avant tout "être d'accord sur les montants alloués à certains postes de dépenses, comme le logement, l'alimentation, les vacances…" S'il n'est pas nécessaire de tenir des comptes précis, "tous ces sujets doivent récolter une forme de consensus", insiste la spécialiste au micro d'Europe 1.

Un compte commun, sous certaines conditions

Une fois installé sous le même toit, faut-il opter pour un compte commun avec son conjoint ? "Il simplifie beaucoup les choses", concède Héloïse Bolle. "Il évite de faire des comptes d'apothicaire : la baguette par-ci, la boîte de petits pois par là…". Cependant, il ne faut pas confier un blanc-seing à son conjoint, avance-t-elle. Ainsi, en plus du compte commun sur lequel chacun verse une somme au prorata de ce qu'il gagne en début de mois, elle suggère de continuer à avoir son propre compte courant.

De même, mieux vaut que les cordons de la bourse ne soient pas tenus par une seule personne. Ne pas s'intéresser à ces questions est "une vraie mise en danger", juge l'experte. "Quand vous ne savez pas ce qui se passe dans les finances de votre couple, vous êtes à la merci d'une personne qui, sans être forcément de mauvaise foi, peut faire n'importe quoi, comme épargner de façon très risquée ou contracter des dettes par exemple".

Garder les factures des achats importants

Empruntant à l'adage romain "qui veut la paix prépare la guerre", Héloïse Bolle préconise ensuite de garder les factures des achats importants, comme une voiture, un frigo ou encore un beau canapé. "Tout simplement pour pouvoir revendiquer la part qui est à vous", en cas de séparation. Et de justifier : "Aujourd'hui si vous vous mariez, vous avez 40% de chance de vous séparer." Sans oublier qu'il n'y a pas "que le divorce ou la séparation, pour mettre fin à un couple, il y a aussi le deuil". Et dans cette situation, celui qui est encore en vie "doit composer avec les héritiers de l'autre, sans savoir s'ils sont de bonne ou de mauvaise foi", appuie la fondatrice.

Se défendant de faire de l'argent un "but en soi", Héloïse Bolle explique son pragmatisme : "Il ne faut pas être angélique sur ces sujets-là, l'argent est central dans la vie. Et si vous n'en n'avez pas, que vous ne pouvez pas vous loger ou vous nourrir correctement, ce n'est pas drôle."