Comment conserver les cosmétiques, et reconnaitre lorsqu'ils sont périmés ?

Comme la nourriture, les produits cosmétiques ont une durée de vie limitée. Mais comment savoir jusqu'à quand utiliser son masque, sa crème ou son fond de teint ? Et que risque-t-on à utiliser un produit resté ouvert trop longtemps ? Dans l'émission "Sans rendez-vous", lundi, notre chroniqueur Benjamin Lévêque fait le point.

Scruter les informations sur l'emballage

Première chose à savoir, tout est indiqué sur l'emballage du produit. Il faut alors avant tout prendre en compte la DLUO - la date limite d'utilisation optimale - qui est souvent indiquée comme telle "à utiliser de préférence avant..." suivi d'une date.

Ensuite, il faut se pencher sur la PAO - la période après ouverture. Elle est indiquée sous la forme d'un dessin représentant un pot ouvert et sur lequel est écrit, par exemple, "6M". Cela signifie donc qu'une fois ouvert, le produit pourra être utilisé pendant six mois, au maximum.

Où stocker ses produits pour les préserver ?

Qu’ils soient à base d’eau ou d’alcool, la plupart des cosmétiques contiennent des conservateurs. Mais une fois la DLUO et la PAO dépassées, quels sont les risques ? Le produit perdra d'abord en efficacité, car les actifs qui ont des vertus beauté deviennent moins concentrés avec le temps. "Quand on développe un produit cosmétique, on lui fait passer des crash-tests : on les met à la lumière, on les fait monter à grande température et ça peut déstabiliser la texture", explique Lucile Bataille, créatrice de la marque de cosmétiques sur-mesure, Laboté. "L'émulsion peut déphaser, on retrouve l'eau d'un côté et l'huile de l'autre. Un produit qui vieillit va être moins efficace".

Par ailleurs, utiliser un produit périmé, c’est prendre le risque de faire des réactions cutanées comme des boutons ou des rougeurs mais aussi, plus grave, de l’eczéma ou des conjonctivites.

Pour éviter ces désagréments, quelques règles doivent être connues et appliquées. Et il faut corriger les mauvaises habitudes, à commencer par le fait de stocker ses produits de beauté dans la salle de bain. Si cela nous semble logique et plus pratique, l'environnement de la salle de bain, chaud et humide, est bien trop propice au développement des bactéries. Or, les cosmétiques que l'on applique sur sa peau doivent rester à tout prix à l'abri de la chaleur et de la lumière, ces deux éléments pouvant perturber leur équilibre chimique. L'idéal serait donc de mettre ses crèmes au réfrigérateur.

Comment reconnaître un produit périmé ?

L'heure est venue de faire du tri dans votre étagère, mais comment reconnaître un produit périmé d'un autre qui ne l'est pas ? Comme pour une mayonnaise ou un poisson, le premier signe d'un produit périmé, c'est son odeur. Si celle-ci a changé, voire si elle est désagréable, c'est mauvais signe. Tout changement de texture ou de couleur doit également vous alerter.

Et si jamais il vous reste un fond de crème ou d’huile qui est juste un petit peu déphasé, le petit conseil c’est de l’utiliser pour hydrater vos pieds. Vous prendrez très peu de risques puisque la peau des pieds est moins fragile que celle du visage.