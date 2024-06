Combien de fruits et légumes ne sont pas récoltés ?

Le gaspillage alimentaire commence à la source ! 12% des fruits et légumes ne seront jamais ramassés, selon les derniers chiffres d’une étude sur les pertes alimentaires dans la filière fruits et légumes.

40% des cerises ne sont pas récoltées !

Comment est-ce qu’on l’explique ? Certains fruits ou légumes sont moches, biscornus ou trop petits. Ils ne répondent pas aux standards de calibrage. D’autres sont abimés à cause des aléas climatiques et risquent de périr beaucoup plus vite que prévu. Ou enfin les prix imposés sont tellement bas que pour un producteur, ramasser plus de produits coûte plus cher que de les vendre !

Ces chiffres varient en fonction des produits. 40% de la production de cerises, en moyenne, n’est pas ramassées. Pourquoi ? Elles sont trop petites et donc hors calibres ! Ce qui explique le prix de ce fruit rouge tant apprécié des Français.

Il faut compter 15% des fraises. 10% des tomates en pleine terre et semences paysannes ne sont pas récoltées, tandis que les pertes ne sont que de 4% en cultures sous serre.

Des solutions possibles

Il existe des solutions pour éviter ce gaspillage. En cas de fruits abîmés , il est possible de réaliser des jus de fruits ou des confitures à la ferme. A l’échelle nationale, des initiatives existent comme les Gueules cassées. Sous cette marque sont revendus des fruits ou légumes hors normes et qui auraient été laissés dans les champs. Et enfin des associations comme Tous au verger en Touraine qui ramassent les fruits délaissés dans les jardins privés.

Portes-ouvertes à la ferme

Que ce soit du côté des producteurs ou des consommateurs, il est possible d’adopter des comportements alimentaires plus sains. Éveiller les consciences de part et d’autre, c’est aussi le but de ces journées de l’agriculture.

1.000 fermes ouvrent leurs portes partout en France ! Comme La ferme fruirouge en Bourgogne à Nuits-St-George qui vous feront déguster des confitures et boissons à base de cassis de Bourgogne

La Ferme La Palouse, à Anjoutey dans le Territoire de Belfort… qui transforme les petits fruits de ses vergers en sirops et vinaigres… à déguster là aussi tout le week-end ! Ou encore La ferme d’Apolline à Tourouvre, en Normandie… où vous pouvez approcher les animaux et découvrir les jus de pommes de la ferme.