Climat : des jeunes bloquent l'entrée de la Société générale à la Défense

Plusieurs dizaines de jeunes gens bloquaient vendredi matin l'entrée du siège de la Société générale à La Défense, dénonçant ses financements nocifs au climat.

"Les banques salissent notre avenir, bloquons-les". Les manifestants, à l'appel du collectif Youth for Climate, ont pénétré vers 9 heures dans la tour. Ils se sont assis devant les portiques de sécurité, bloquant l'accès du personnel et des visiteurs, en pleine heure de pointe. Sur leurs banderoles on pouvait lire "les banques salissent notre avenir, bloquons-les".

⚡️ MAGNIFIQUE ! Les jeunes d'Île de France @JeunesClimatIDF@ParisYFC bloquent le siège de la @SocieteGenerale à la Défense pour dénoncer ses investissements qui condamnent leur avenir. PLEIN SOUTIEN @YouthFrance#YouthForClimate#ClimateStrikepic.twitter.com/t7OjdAeX3G — Action Climat Paris (@ANV_Paris) 15 mars 2019

« Et 1 et 2 et 3 degrés, c’est un crime contre l’humanité » résonne dans le hall très sonore de la Société générale à La Défense ce 15 mars, jour de grève scolaire internationale. « Démissionnez, ne nous regardez pas », crient-ils aux nombreux salariés qui les photographient. pic.twitter.com/lOplK9HZnZ — Rémi Barroux (@remibx) 15 mars 2019

Certains étaient debout, bras entrelacés, chantant "on est plus chaud que le climat" ou "ne nous regardez pas, rejoignez-vous". D'autres expliquaient poliment leur action aux personnes bloquées. Des autocollants étaient posés évoquant qui le charbon, qui le gaz de schiste, avec ce rappel : "la jeunesse n'oubliera pas".

Les jeunes se mobilisent pour le climat. Les jeunes sont appelés à se mobiliser vendredi dans le monde pour réclamer plus d'actions contre le réchauffement climatique, un mouvement inspiré notamment par la jeune Suédoise Greta Thunberg, en grève hebdomadaire d'école depuis plus de six mois.