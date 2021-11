Clermont-Ferrand : un habitant transforme son quartier en zone blanche avec un brouilleur

Plus de réseau de téléphone, plus de wifi : un habitant de Clermont-Ferrand a réussi à transformer tout son quartier en zone blanche à l'aide d'un brouilleur. Pour le retrouver, les agents de l'Agence nationale des fréquences ont dû se lancer dans un véritable jeu de pistes.

Un brouilleur utilisé par les voleurs

Selon l'agence, localiser un brouilleur, cela s'apparente à chercher une aiguille dans une botte de foin. L'appareil a brouillé pas moins de 24 antennes mobiles. Les réseaux 3G, 4G, wifi et GPS de la ville ont été perturbés. Les enquêteurs prennent alors la route. Grâce à l'appareil de radiorepérage fixé sur le toit de leur véhicule, ils parviennent à localiser le quartier, puis l'immeuble où se situe le brouilleur avant d'être rejoints par six policiers de la Brigade recherche intervention (BRI) qui entre encagoulée, munie de fusils d'assaut et avec de quoi faire sauter la porte de l'appartement.

Antenne directive à la main, l'équipe d'intervention découvre dans un tiroir du meuble de télévision un boîtier gris. Son propriétaire, alors absent, s'explique plus tard : il voulait empêcher les voisins de se connecter sur sa box wifi. L'explication a laissé sceptique les enquêteurs car selon l'agence, ces brouilleurs font partie de la panoplie des voleurs pour neutraliser des alarmes ou déverrouiller des voitures. Ce type d'appareil peut en outre perturber des avions à 2.000 mètres d'altitude. Leur utilisation est d'ailleurs punie de six mois d'emprisonnement et de 30.000€ d'amende.