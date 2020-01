Claudine est malade et croule sous les dettes : "Je ne peux plus rien payer"

TÉMOIGNAGE

Claudine s’était déjà livrée à Olivier Delacroix au mois d’octobre dernier. Elle racontait sur La libre antenne que son ex-compagnon l’avait quittée du jour au lendemain après quinze ans de vie commune, en vidant tout l’argent que le couple avait sur son compte commun. Claudine est aujourd’hui en invalidité parce qu’elle est atteinte d’un cancer, mais ses dettes se sont accumulées et elle ne parvient plus à payer son loyer. Elle confie à Olivier Delacroix au micro de La libre antenne sur Europe 1 son inquiétude quant à sa situation.

"Cet argent était en grande partie à lui parce qu’il a un bon poste, mais j’avais mis aussi quelques sous de côté sur ce compte. J’ai été à la police et ils m’ont presque ri au nez en disant qu’ils n’étaient pas détectives privés. J’ai déposé plainte, mais ça n’ira pas plus loin que ça. Je suis allée voir un avocat qui est de permanence à la mairie qui m’a dit qu’il allait m’obtenir une aide judiciaire. Le problème, c’est qu’on ne sait pas du tout où il est, il a changé de boulot. Je ne sais pas comment le joindre, je n’ai aucun moyen de le retrouver. Il faudrait que je puisse avoir les moyens d’engager un détective privé pour qu’il puisse le rechercher.

J’ai essayé de le chercher. J’ai beau taper son nom sur Google, il n’y a rien du tout. J’ai regardé sur les pages blanches, il n’y a rien du tout. Je ne sais pas où il est, je ne sais même pas s’il est encore en France ou s’il est parti à l’étranger. Il me parlait bien souvent de partir au Portugal. Ça lui aurait fait bien plaisir, parce que là-bas ils ne payent pas trop d’impôts. Selon moi, il pourrait être là-bas actuellement, parce qu’il en parlait très souvent.

J’ai énormément de dettes, je ne sais plus du tout comment y arriver maintenant. J’ai mon loyer qui n’est pas payé depuis le mois d’octobre. J’ai des chèques qui me reviennent. Je ne fais absolument pas de dépenses autres que pour l’alimentaire, les médecins et la fac de ma fille. Ma conseillère bancaire a bien compris la chose, mais malheureusement j’ai atteint le plafond, j’ai même dépassé le plafond autorisé qui était de 800 euros.

J’en suis à peu près à 1.800 euros de découvert. Donc je ne peux plus rien payer, je n’ai plus rien. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. J’ai demandé de l’aide à ma famille, mais on ne m’a pas répondu. J’ai demandé de l’aide à un cousin que je connais depuis tout petit, on a pratiquement été élevés ensemble. Lui aurait bien voulu m’aider, mais sa femme ne le veut pas.

Je suis en invalidité. Je touche des aides de la CRAMIF (Caisse régionale de l'Assurance maladie d'Ile-de-France) et la caisse de prévoyance qui me donnent en tout et pour tout 1.500 euros. Et malgré ça, je n’y arrive pas. Le loyer de mon HLM est de 835 euros. J’ai contacté quelqu’un qui m’a dit que je pouvais échelonner les paiements, mais il se trouve que les autres quittances de loyer n’ont pas été débitées à la banque. Donc je dois beaucoup d’argent à mon HLM. Je leur dois en tout 1.800 euros, parce que j’ai réussi à payer certaines parties du loyer en plusieurs fois, mais là ce n’est plus possible. J’ai dû payer l’électricité et le gaz. J’ai dû payer des arriérés à plusieurs organismes uniquement pour la maison. Par exemple, je ne peux pas payer la taxe d’habitation. C’est monstrueux, je ne sais pas du tout comment je vais faire.

J’ai été voir une assistante sociale et j’y retourne mercredi. La première assistante sociale que j’ai vue veut me mettre sous tutelle, je ne sais pas trop en quoi ça consiste et ça me fait un peu peur. Aujourd’hui je suis restée au lit toute la journée, je n’ai pas bougé. Je suis complètement dépitée. Noël arrive. Je ne demande pas beaucoup, j’aimerais récupérer au moins 3.000 euros de façon à éponger mes dettes.