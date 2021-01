Chutes de neige : jusqu'à 2.000 personnes bloquées sur l'A40 coupée cette nuit

Jusqu'à 2.000 personnes ont été bloquées sur l'A40, coupée mardi soir à hauteur de Bellegarde-sur-Valserine, en Haute-Savoie, après d'importantes chutes de neige et un premier bouchon causé par un accident. Mais "vers minuit-1h du matin, les axes secondaires ont pu être dégagés", explique mercredi matin à Europe 1 Lucie Roche, directrice de cabinet du préfet de l'Ain. "Et à partir de 2h30 tous les automobilistes avaient pu être dégagés."

"La situation sur l'autoroute A40 reste compliquée"

La circulation est donc rétablie et "il ne reste à cette heure qu'une soixantaine d'automobilistes qui ont choisi de passer la nuit dans le gymnase mis à disposition par la ville de Bellegarde et qui reprendront tranquillement la route ce matin, sans doute", ajoute la directrice de cabinet. "Environ 130 poids lourds qui ont été stockés dans des aires pour les empêcher de prendre l'autoroute" vont aussi "progressivement être remis en circulation", selon Lucie Roche.

Merci aux équipes des sapeurs-pompiers du @sdis01, des gendarmes de la @Gendarmerie_001, de la @CroixRouge et de la mairie de Valserhône, engagés depuis plusieurs heures au soutien des usagers de la route, et qui le resteront tant qu'il le faudra. #A40#valserhonepic.twitter.com/qjEc0uyF2X — Préfet de l'Ain (@Prefet01) January 13, 2021

"Donc, la situation sur l'autoroute A40 reste compliquée - la neige s'est interrompue mais elle reste présente en abondance - mais la circulation peut reprendre et on n'a plus d'automobilistes coincés dans leurs véhicules", conclut la directrice de cabinet du préfet. "Nous sommes très sincèrement désolés de la situation difficile vécue par les conducteurs bloqués durant plusieurs heures", a déclaré Christophe Dubois, directeur du réseau Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB), dans un communiqué de presse.

Un salage préventif et un accident de la circulation

La chaussée de l'A40 avait fait l'objet d'un salage préventif mardi matin puis d'opérations de déneigement en début d'après-midi. Mais un accident a compliqué la situation à partir de 15h30.Un camion circulant vers Lyon/Paris a heurté une glissière de sécurité à hauteur de Valserhône et s'est mis en travers des deux voies, bloquant le trafic, tandis que la scène provoquait un gros ralentissement dans l'autre sens. L'endroit se situant en montée et les véhicules n'étant pas équipés, ils ont eu des difficultés à repartir, bloquant à leur tour les deux voies de circulation, explique ATMB.