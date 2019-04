Chute d'un arbre dans une école : "Tout ce qui devait être fait a été fait", assure Blanquer

Au lendemain de la chute d'un arbre sur deux élèves d'une école de Bessens, dans le Tarn-et-Garonne, le ministre de l'Éducation a rappelé vendredi sur BFMTV la nécessité "d'une très grande prudence sur l'ensemble des éléments qui peuvent constituer un danger dans une école, dans un collège ou dans un lycée".

Focus sur le diagnostic de sécurité

L'un des élèves a été blessé au thorax tandis que l'autre a été amputé de la jambe, un fait "très malheureux" selon Jean-Michel Blanquer, pour qui "néanmoins, tout ce qui devait être fait a été fait." Il a également indiqué vouloir "qu'on regarde le diagnostic de sécurité qui avait été fait et ce qu'il avait dit sur cet arbre", un diagnostic de sécurité "qui doit être régulièrement mis à jour et qui relève de la compétence des collectivités locales".

L'école Jules-Ferry de Bessens, qui reçoit des élèves de maternelle et de cycle 1, a été fermée vendredi "pour permettre les investigations de la gendarmerie" et "déterminer les causes de la chute de cet arbre", a part ailleurs souligné la préfecture.

"Aucun signalement particulier" sur l'école. Toutefois, selon la rectrice d'académie de Toulouse, Anne Bisagni-Faure, "aucun signalement particulier" concernant l'école ou son arbre n'avait été inscrit dans le 'document unique d'évaluation des risques' de l'établissement et n'était remonté au rectorat, a indiqué lors d'un point de presse à Toulouse Anne Bisagni-Faure, qui attend "les conclusions de l'enquête".