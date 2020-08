Chips du Nord, Pastis breton, insectes comestibles... comment réinventer l'apéritif ?

Marre des apéritifs composés uniquement de produits industriels ? Il est possible d'innover. Certains acteurs sur le marché proposent des alternatives aux produits traditionnels de l'apéro. Réinvention des incontournables, produits locaux ou saveurs nouvelles, l'apéritif peut prendre une toute nouvelle forme, c'est ce que montrent ces entrepreneurs dans "La France Bouge".

Choisir des alternatives locales aux grandes marques...

Si certains grands groupes dominent largement le marché de l'apéritif, de petites entreprises se démarquent en produisant localement des classiques. C'est le cas d'Etienne Lemoine, co-fondateur de la Chips française. Il a choisi "un positionnement où on crée la matière première, on fait pousser notre pomme de terre au sein de la ferme familiale, on va la transformer chez nous". L'originalité vient ensuite d'une cuisson au chaudron pour "une chips qui va être plus épaisse, donc qui va vraiment rendre le goût de la pomme de terre" et avec beaucoup moins de sel. L'autre avantage est de proposer une chips locale, avec des ingrédients des Hauts-de-France, et qui dégage moins de CO2.

Une dynamique qui est aussi celle de Laurent Jouffe, gérant de la Maison Jouffe qui a créé avec son neveu deux marques de pastis breton, le Brastis pour les cavistes et les hôtels et le Vieux Briscard pour la grande distribution. "Comme tous les pastis, c'est à base d'anis, de vieux réglisse et d'alcool pur à 90°", mais le secret de ce Brastis c'est que l'alcool est "réduit à l'eau bretonne pour le ramener à 45° avec le tour de main des druides bretons", plaisante-t-il. Pendant le confinement il a sorti un "bib", ou cubi de 3 litres : une solution économique et écologique de consommation.

...ou découvrir de nouvelles saveurs

Mais l'apéro peut aussi se réinventer grâce à la découverte de nouveaux produits. Anthony Bel, cofondateur de La Boit’Apero, une box apéro mensuelle avec une bouteille de vin et des amuse-bouches issus de petits producteurs locaux. Cet Aveyronnais voulait "proposer un concept qui n'existait pas. Les abonnements existaient déjà autour du vin, de la bière. On s'est dit pourquoi ne pas proposer un apéro complet livré chez soi avec des produits qu'on dénicherait comme si on allait au marché ?" L'objectif de cet abonnement est de créer un événement et une découverte autour des produits proposés chaque mois.

Pour un dépaysement plus grand encore, il est possible de se laisser tenter par des insectes comestibles. C'est ce que propose par exemple, Julie Gervreau, cofondatrice de Micronutris. Depuis 2011, à côté de Toulouse, elle offre à l'achat des grillons et vers de farine qu'elle décline pour l'apéro. On peut trouver "des insectes entiers aromatisés, avec des arômes différents comme barbecue, thym, curry, ou des insectes natures". Ces derniers peuvent même être cuisinés dans des plats type quiches ou salades. De nouvelles saveurs mais aussi de nouvelles sources de protéines, nécessaires si l'on veut "nourrir toute la planète", rappelle Julie Gervreau.