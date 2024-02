Chassé-croisé sur les routes : Bison futé prévoit un samedi 24 février orange au niveau national

Ce week-end marque un important chassé-croisé sur les routes de France : ce sera la première semaine des vacances scolaires pour la zone B, la seconde pour la zone A et la fin des vacances scolaires pour la zone C. Les déplacements risquent donc d'être difficiles dans certaines régions. De vendredi à dimanche, Europe 1 vous détaille les prévisions de Bison futé.

Des difficultés de circulation particulièrement intenses sont attendues sur les axes desservant les stations de sport d’hiver en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans le Nord puisque la Belgique commence elle aussi sa période de vacances.

Un samedi rouge en Auvergne-Rhône-Alpes

Dès le vendredi 23 février, Bison futé prévoit des difficultés dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est. Pour éviter les bouchons, il est préférable d'éviter l’autoroute A31, entre la France et le Luxembourg, de 13 heures à 21 heures et l’autoroute A4, entre Reims et Metz, de 15 heures à 17 heures. La circulation sera globalement difficile dans le nord-est de la France. Samedi 24 février, le trafic sera très dense dans le sens des départs, la journée est classée orange au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Les axes en direction des massifs montagneux seront très encombrés tout au long de la journée en particulier les autoroutes A40 et A43. En Île-de-France, la circulation sera importante sur l’autoroute A6 dès le début la matinée.

Dans le détail, il vous faudra donc éviter l’autoroute A10, entre Saintes et Bordeaux, de 9 heures à 14 heures, l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 11 heures à 18 heures, l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 9 heures à 16 heures ou encore la nationale N85, entre Grenoble et Gap, de 16 heures à 19 heures. Dans le sens des retours, en Île-de-France, la circulation sera dense sur l’autoroute A6, entre le début de l’après-midi et le milieu de soirée. Enfin, toujours selon les prévisions de Bison futé, la circulation sera fluide le dimanche sur l'ensemble du territoire.