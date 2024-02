Quelles sont les prévisions de Bison futé pour ce premier week-end des vacances d'hiver ?

Alors que la grève des contrôleurs menace le départ des vacanciers, Bison futé annonce un week-end compliqué sur le réseau routier. Ce vendredi, dans le sens des départs, des premiers ralentissements apparaîtront dès la fin de matinée sur l’autoroute A6 entre Wissous et Chilly-Mazarin. Ces ralentissements se transformeront en difficultés de circulation dès le début de l’après-midi sur les autoroutes A6, A86 et A6. Elles risquent de devenir beaucoup plus importantes en milieu d'après-midi.

Une autoroute A6 encombrée

La circulation devrait revenir fluide vers la fin de l'après-midi. À noter tout de même qu'elle restera dense sur l’autoroute A6 jusqu’en fin de soirée. Bison futé prévient également de difficultés en régions Bourgogne-Franche-Comté (A6) et Grand-Est (A4).

Ce samedi, les axes reliant les stations de ski en Auvergne-Rhône-Alpes seront particulièrement encombrés tout au long de la journée (A40, A43). Dans le sens des retours, en Île-de-France, la circulation sera chargée sur l’autoroute A6 entre le début de l’après-midi et le milieu de soirée.

Privilégier les circulations matinales

Dans le sens des départs, Bison futé recommande, entre autres pour ce vendredi, de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter l'autoroute A4, entre Metz et Strasbourg de 8h à 20h et l'A6, entre Fleury et Mâcon, de 12h à 20h.

Dans le sens des retours, il est conseillé aux automobilistes de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 14h, d'éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 16h et l'A40 entre Annemasse et Mâcon, de 9h à 15h.