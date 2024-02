Le temps d'écran des enfants explose pendant les vacances, quels sont les risques sur leur santé ?

Qui dit vacances, dit qu'il faut occuper les enfants. Une chose loin d'être facile pour les parents qui sont parfois trop occupés. Ce qui explique les résultats d'une enquête Opinion Way pour l'entreprise Tonies qui montre que les enfants passent, en moyenne, deux heures par jour devant les écrans pendant les vacances d'hiver.

"Pendant les vacances, il y a une forme de relâchement"

Pour Arnaud, père de deux enfants de quatre et six ans, le premier réflexe pour occuper les enfants, ce sont les écrans : "Pour avoir la tranquillité et pouvoir faire des activités personnelles, si je dois passer des coups de téléphone, si je dois travailler, je les mets devant la télévision", explique-t-il. Il finit par reconnaître que ce n'est pas une bonne solution pour eux. En moyenne, les enfants d'Arnaud passent trois heures par jour devant les écrans.

Une attitude loin d'être sans danger : troubles de l'attention, de la mémoire et à plus long terme, on peut observer des retards de langage et même un changement de personnalité. Allumer la télévision ou encore donner son smartphone à son enfant, il est parfois difficile de résister. "Pendant les vacances d'hiver, on a généralement une météo qui n'est pas favorable et puis on a aussi les parents qui ne sont pas forcément disponibles, ce qui fait qu'il y a une forme de relâchement", précise Éléonore Quarré, directrice des études chez Opinion Way.

Des solutions existent pourtant avec les jeux de construction, les dessins, les livres audios. Et si possible, le grand air dès qu'un rayon de soleil pointe le bout de son nez.