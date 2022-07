Départs en vacances : les juillettistes sur la route du Sud malgré les embouteillages

Les juillettistes sont sur le pont ou dans la voiture. Premier week-end des vacances d'été et Bison Futé voit rouge dans le sens des départs, voire noir en Auvergne Rhône-Alpes. Il est notamment conseiller d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 7 et 21 heures. Ce vendredi, un pic de 785 kilomètres de bouchons a déjà été enregistré en fin d'après midi. Sur l'A8, l'autoroute de la Côte d'Azur, le trafic commence doucement à se charger même s'il était encore fluide en début de matinée.

"On sent qu'il commence à y avoir du monde"

Pause café sur l'aire du Canaver, près de Fréjus, pour cette famille qui commence ses vacances. "On est parti de Vens dans les Alpes-Maritimes, pour aller vers Valensole. Pour voir les lavandes, on a roulé tranquillement, on est partis à 6h30. Pour l'instant, pas de bouchon".

Pour éviter les bouchons, Farat est parti de Marseille au milieu de la nuit, en destination de l'Italie. "Ça roule bien mais on sent qu'il commence à y avoir du monde. On a surtout bien pensé à prendre de l'eau."

Respecter le code de la route

De l'eau, car il va faire chaud toute la journée sur la route des vacances. Route sur laquelle vous ne roulez pas seul, il faut donc adapter sa conduite. "Il faut bien regarder les rétroviseurs, mettre son clignotant quand on change de voie. Bien sûr, il faut respecter aussi les distances, et éviter de rester sur la voie du milieu sur l'autoroute, parce que ça incite des automobilistes à doubler par la droite, avec les risques que cela peut représenter. On se met sur la voie de droite", rappelle Olivier Candelier, chef de service exploitation et sécurité trafic chez Vinci Autoroutes.

Et sur la route, on fait une pause toutes les deux heures pour se reposer et arriver en bonne forme à destination.