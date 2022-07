Le grand chassé-croisé : la SNCF se prépare à sa journée la plus chargée de l'été

Ce sera certainement une journée record à la SNCF. L'entreprise ferroviaire se prépare à vivre ce vendredi sa journée la plus chargée de l'été, avec 400.000 voyageurs attendus sur les grandes lignes. Un succès commercial pour la compagnie, qui a déjà vendu 18 millions de billets pour cet été, mais aussi un défi logistique qui se prépare des semaines à l'avance.

1.500 "gilets rouges" mobilisés

Ce week-end est spécial : c'est le grand chassé-croisé des juillettistes et aoûtiens. Un million de voyageurs en tout sont attendus et un tiers des 650 TGV Inoui et Ouigo circulant chaque jour (sur 800 trains grandes lignes) sont complets. Les gares parisiennes, mais aussi celles de Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon, devraient être les plus bondées.

La SNCF a mobilisé pour l'occasion quelque 1.500 "gilets rouges", des employés volontaires chargés de guider les voyageurs.

500.000 places en plus

L'entreprise avait prévu ce boom du train déjà avant l'été, et mis à disposition 500.000 places supplémentaires sur l'été : la SNCF a tout mis en œuvre pour battre des records. Forcément, tout cela se prépare longtemps à l'avance, comme l'explique Jean-Stéphane Monnet, directeur des opérations TGV. "On organise notre site de maintenance de nos trains de façon à ce que le maximum de trains soit disponible."

"On a décalé des opérations de maintenance de façon à pouvoir libérer le maximum de rames sur des jours comme celui-ci pour qu'ils puissent rouler ou être en réserve si nous avions quelques soucis", poursuit-il. Quelques rames en réserve, mais si les pannes s'accumulaient, ce serait forcément plus compliqué de trouver des solutions de dernière minute.

Beaucoup de trains sont complets ce vendredi et tout le week-end. La SNCF voit ses réservations augmenter d'environ 10% par rapport à ses meilleurs étés, mais si vous pensez prendre le train pour vos vacances en août, ce n'est pas forcément trop tard : il reste six millions de places disponibles pour des trajets de longue distance.

Les destinations les plus prisées

Les destinations les plus prisées cet été sont sans surprise la Méditerranée, le Sud-Ouest et la Bretagne, le "top 5" des villes les plus demandées étant comme l'an dernier Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon.

Moins attendu, le Grand Est a aussi la cote cette année, avec des augmentations notables des réservations vers Nancy (+56% sur un an), Metz (+50%) et Reims (+63%).

"Tous les trains disponibles sont en circulation cet été", a insisté la compagnie publique, alors que de nombreux trains affichent déjà complets ou sont devenus très chers sans carte de réduction.