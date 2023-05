Charles III : les boutiques de souvenirs font leur business à cinq jours du couronnement

Dans cinq jours, le prince Charles deviendra officiellement roi d'Angleterre et du Royaume-Uni. Comme chaque événement concernant la famille royale, les Britanniques attendent celui-ci avec enthousiasme. Quant aux boutiques de souvenirs, elles ont bien compris que leur chiffre d'affaires pouvait considérablement grossir, même à quelques jours de l'échéance. On peut y voir, aux côtés des portes-clé Big Ben et Paddington, pléthore d'objets à l'effigie des monarques du pays.

Pour Rob Boulard, directeur commercial d'un magasin de souvenirs, le couronnement de Charles III arrive au bon moment. "Ce que l'on espère vraiment, c'est que ça nous aide à continuer la reprise après la pandémie et les deux dernières années." Et pour les touristes, qui observent une grande diversité de produits royaux, c'est un pari réussi : "C'est vrai que la collection pour le couronnement est sympa, j'aime bien les petits sacs et les boîtes de thé."

>> LIRE AUSSI - Couronnement de Charles III : les réservations pour Londres depuis la France explosent

"Éternité, fidélité et foi"

Les boutiques de souvenirs ne sont pas les seules à se réjouir de cette cérémonie. Victoria Eggs, designer d'objets de décoration, a elle aussi créé une gamme spéciale couronnement au design floral et aux tons verts, qui représentent plusieurs aspects de la vie du souverain. "Il y a un petit parachute tout en haut qui représente son poste de colonel en chef du régiment de parachutistes", décrit-elle. "Il y a la couronne impériale au centre et il y a du lierre entremêlé partout, qui est symbole d'éternité, de fidélité et de foi."

Évidemment, la famille royale ne touche pas d'argent sur ces produits, mais prouve bien que le soft power de la royauté n'est pas près de s'éteindre.