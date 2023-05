Couronnement de Charles III : les réservations pour Londres depuis la France explosent

C'est un évènement au rayonnement planétaire que s'apprête à célébrer le Royaume-Uni. Samedi prochain aura lieu le couronnement du roi Charles III et de son épouse, Camilla Parker Bowles, en tant que reine consort. En France, de nombreux curieux ont déjà prévu de traverser la Manche pour y assister. Depuis l'annonce de la date, ces derniers se ruent sur les sites de réservations de vols et d'hôtels.

"On a constaté sur notre site une très forte augmentation de 265% des recherches de vols pour se rendre à Londres pendant l'événement. Les séjours dans les hôtels dans la capitale britannique ont presque quintuplé par rapport au même week-end de l'année précédente", constate Xavier Rousselou, porte-parole de l'agence de voyage en ligne Expedia.

170 euros en moyenne pour le vol aller-retour le 6 mai

Un fort engouement qui n'est pourtant pas si surprenant puisque les Français vouent depuis bien longtemps une grande admiration aux membres de la famille royale. "Chaque fois qu'il y a eu un événement marquant au sein de la monarchie britannique, on a constaté des pics de réservations. Et cela s'est vérifié juste après le décès de la reine Elisabeth, mais aussi à chaque fois qu'il y avait une nouvelle saison de la série The Crown qui retrace toute la vie de la famille royale", éclaire Xavier Rousselou.

Mais pour s'offrir cette parenthèse royale, il faudra mettre la main à la poche. Le vol aller-retour, pour le jour du couronnement, atteint déjà 170 euros en moyenne. Et les prix risquent de flamber encore davantage à l'approche de l'évènement.