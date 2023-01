Révélations du prince Harry sur la famille royale : qu'en pensent les Britanniques ?

Le peuple britannique accroché à l'actualité de la famille royale. Ce mardi, le livre du prince Harry intitulé Le Suppléant sera publié dans le monde entier et traduit dans 15 langues. Dans cet ouvrage, il s'adonne d'abord à une introspection avant de parler de l'entourage de la famille, de son frère qu'il voit assez vite comme rival, et de la reine Elizabeth II notamment. Ce livre, présenté comme explosif par la presse du pays, succède au documentaire Harry et Meghan disponible sur la plateforme Netflix, et qui a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Dans l'attente de la publication du livre, qui sera tiré à 200.000 exemplaires en France, les Britanniques donnent leur avis au micro d'Europe 1.

"J'espère qu'ils passeront à autre chose"

"J'en ai marre, je suis fatiguée d'entendre parler de leurs problèmes familiaux alors que nous avons tous nos propres problèmes dans nos familles", réagit une première passante à Londres. "Je leur souhaite bonne chance, mais j'espère juste qu'ils passeront à autre chose", souffle-t-elle. Peu après, un autre londonien partage son sentiment. "Au début, je pensais que cette histoire m'était égale. Mais, si ça mène à une conversation plus profonde sur la famille royale et le rôle de la monarchie, alors ça pourrait être intéressant", affirme-t-il.

"Harry a trahi sa famille", assène une femme, qui regrette la temporalité de la sortie de ce livre. "Je pense que c'est mauvais pour l'image de la famille royale. Ils sont en pleine période de transition avec le nouveau roi, et le timing de ces révélations est vraiment horrible." Des Londoniens partagés donc sur la publication de ce nouvel ouvrage sur la famille royale.