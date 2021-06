Charlélie Couture révèle sa recette du "Bingo" (le dessert dont ses enfants raffolent)

Avec sa double culture franco-américaine, l'artiste Charlélie Couture est un homme inspiré quand il s'agit de parler de nourriture. Entre le savoir-faire français et la gourmandise américaine, le champ des possibles est vaste. Il a d'ailleurs ramené d'un de ses séjours au Nouveau-Mexique une recette de glace assez déroutante nommée "Bingo". Il la partage au micro de Laurent Mariotte dans l'émission La Table des bons vivants sur Europe 1.

Invité mystère

"Le Bingo, c'est une glace que j'ai goûtée pour la première fois au Nouveau-Mexique, chez un copain", se rappelle Charlélie Couture. "C'est assez facile à faire et ça fonctionne à tous les coups. Vous faites une boule de glace vanille sur laquelle on verse une cuillère à café d'huile d'olive. Puis, on ajoute par-dessus quelques pincées de gros sel et, en guise de finition, du café soluble." Et si on veut servir un dessert raffiné, l'artiste conseille de rajouter une "touffe de crème chantilly". Des accords surprenants qui pourtant comblent de joie les papilles des enfants de Charlélie Couture.