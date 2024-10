Charge de Thierry Ardisson contre Cyril Hanouna : «J'ai été le seul à essayer de le sauver», assure l'animateur

Une charge qui ne passe pas inaperçue. Thierry Ardisson s'en est vertement pris à Cyril Hanouna lors de l'émission Cmédiatique dimanche soir sur France 5. "Donner une émission politique à Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Il n'a aucune culture", a assené l'animateur avant de continuer et avouer "mépriser les 2 millions de personnes" qui regardent "TPMP" chaque jour.

Le ton monte entre @T_Ardisson et @SarahSaldmann à propos de @Cyrilhanouna et de son prétendu départ de Canal +. pic.twitter.com/0Wg0BtULde — CMédiatique (@cmediatique) October 20, 2024

Comment Cyril Hanouna a essayé de sauver Thierry Ardisson

Une séquence que peine à comprendre Cyril Hanouna dans On marche sur la tête. D'autant qu'il l'assure, il a "été le seul à essayer de le sauver sur C8". "Thierry Ardisson vendait son émission [Salut les Terriens, ndlr] du samedi et du dimanche environ 160.000 euros par émission. C'est beaucoup plus cher que moi et avec beaucoup moins d'audience. Donc forcément, au bout d'un moment C8 a dit : 'bon, on va essayer de baisser un peu'".

Une idée qui n'a pas plu à Thierry Ardisson, puisqu'il l'a refusée, ajoute Cyril Hanouna qui poursuit : "Je lui ai fait une proposition, je l'ai appelé et je lui ai dit : 'Voilà Thierry, j'ai eu C8, et comme j'ai vraiment envie que tu restes sur la chaîne, qu'on s'entend bien et que j'ai envie qu'il y ait des trucs forts sur la chaîne le week-end, je leur ai donné une idée. Ils vont t'appeler et te la proposer."

L'idée étant, raconte Cyril Hanouna, "d'en faire moins et de faire un peu plus de best of". Une proposition que semble approuver Thierry Ardisson. "Il me dit : 'Magnifique Cyril, c'est génial, on fait ça !" Mais "15 minutes plus tard", Cyril Hanouna découvre un article fraîchement publié dans le journal Le Parisien titré "Thierry Ardisson va quitter C8". Et Cyril Hanouna de conclure l'histoire. "Ardisson me dit 'oui' alors qu'il avait déjà fait une interview pour dire qu'il partait."