Charente-Maritime : le ras-le-bol des habitants de Saintes face à la récurrence des inondations

À Saintes, en Charente-Maritime, les habitants s'apprêtent à passer un Noël sans magie. Il n'y aura pas de sapin ni de guirlandes et encore moins de salon. De nombreuses maisons sont totalement inondées. Après le pic atteint dimanche, une lente décrue a commencé, centimètre par centimètre. En attendant, les habitants s'arment de patience et se questionnent sur la récurrence de ces inondations.

"Quand ça arrive tous les deux, voire tous les mois, c'est difficile à gérer"

La proximité avec le fleuve engendre un risque qui n’est pas nouveau pour les riverains, mais ces dernières années, les épisodes se reproduisent à des fréquences de plus en plus rapprochées. Habitant dans ce quartier de Saintes depuis 2017, Laurent ne sait pas encore quand il pourra enfin quitter l'hôtel et retourner vivre dans sa maison, toujours cernée par les eaux. Comme beaucoup de ses voisins, ce sinistré n'ignore pas le risque, mais la répétition du phénomène l'inquiète. "On sait qu'on est dans une zone inondable, une zone inondable, c'est une crue tous les 10 ou 20 ans. C'est évidemment hyper dur. Mais quand ça arrive tous les deux ans, voire tous les mois puisqu'il y a eu une crue le mois dernier, c'est difficile à gérer" témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

"On nous dit que c'est la crue du siècle"

Résidant deux rues plus loin, Cédric s'interroge également. "On n'a pas réalisé quand on a acheté. On n'avait jamais vécu en zone inondable, donc on ne savait pas. On nous dit que c'est la crue du siècle et que ça arrive une fois tous les 10 ans. Maintenant, le réchauffement climatique se fait sur la terre entière, ça a forcément un lien... Je ne sais pas si ça va continuer dans les années à venir, mais on se dit qu'on va peut-être déménager", lance-t-il.

En attendant d'éventuelles solutions pour au moins limiter la fréquence de ces inondations, ces habitants de Saintes rendent souvent hommage aux pompiers et agents municipaux qui les aident à surmonter cette nouvelle crue.