«Je n'ai pas envie de revivre ça» : après les crues, des habitants veulent quitter le Pas-de-Calais

Des habitants du Pas-de-Calais désemparés qui veulent même vendre leur logement. À Saint-Etienne-au-Mont, commune située à côté de Boulogne-sur-Mer, 300 maisons sont inondées, 800 sinistrés ont été touchés par quatre crues successives en 15 jours. Certains veulent partir définitivement, comme Annie, qui passe son week-end à nettoyer sa maison. "Non, je n'ai plus envie de rester. Je n'ai pas envie de revivre ça l'année prochaine, ça va peut-être recommencer dans un an, c'est ça la crainte", souffle-t-elle au micro d'Europe 1.

Une habitante "hébétée, désemparée"

"Moi, c'est l'avenir qui me fait peur", poursuit cette résidente. "Je n'ai pas envie de recommencer. J'ai bientôt 60 ans, j'ai pas envie de recommencer tous les ans", ajoute-t-elle, regrettant l'état de sa maison : "30 ans de labeur pour, en quatre inondations, tout perdre. On a tout perdu, tout", se désole Annie, "hébétée, désemparée". "C'est dramatique, c'est dramatique", enchérit cette habitante de Saint-Étienne-au-Mont.

Ce samedi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'il y aurait, dès lundi, deux systèmes de pompage et des aides venues d'autres pays pour venir au secours des sinistrés. Cette semaine, 190 communes ont déjà été déclarées en situation de catastrophe naturelle, a rappelé le ministre.