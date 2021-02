Champagne et vin d'exception, le renouveau des caves coopératives

Souvent reléguées au rang de distributeurs de piquette, les caves coopératives n'ont pas toujours eu bonne réputation. Mais cela a bien changé, comme l'explique Olivier Poels dans l'émission de Laurent Mariotte, La Table des bons vivants. "Cela fait une quinzaine d'années que la cave coopérative a fait sa révolution et heureusement, car cela a permis au modèle d'être toujours debout", constate le spécialiste du vin.

Une cave coopérative, quésaco ?

"Pour rappel, une cave coopérative est un regroupement de producteurs qui défendent leur territoire avec des cuvées originales", explique Olivier Poels. "Il faut savoir qu'il y a un peu près 580 caves coopératives en France actuellement soit environ 50 % de la production de vin." Par la suite, les vins se vendent à la bouteille ou au cubi en fonction de la gamme. Il ne vous reste plus qu'à choisir !

Champagne solidaire

"Parmi les champagnes issus de caves coopératives, je vous en présente deux qui sont vraiment intéressants, Devaux et Nicolas Feuillatte", conseille le chroniqueur. "Pour Nicolas Feuillate, il s'agit de "Terroir premier cru", un cru très bon à un prix accessible, aux alentours d'une trentaine d'euros."

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Vin de caractère et accessible

"On trouve à Chablis la Chablisienne, qui propose une lecture des terroirs de la région vraiment intéressante sur toute une série de cuvées", décrit Olivier Poels. "Dans le Sud-Ouest, j'ai également noté la cave de Plaimont qui met en avant des terroirs et des cépages oubliés. Ici, je vous conseille plus précisément le Manseng noir et pour 9,50 €. Vous avez donc un vin qui a une personnalité unique." Sublime.