"C'était vraiment pas le moment" : après les inondations dans le Sud-Est, les commerçants constatent les dégâts

REPORTAGE

Après un week-end marqué par des pluies torrentielles et des inondations spectaculaires, au cours desquelles au moins quatre personnes ont trouvé la mort, les sinistrés du Var et des Alpes-Maritimes commencent à chiffrer les dégâts, notamment les commerçants, comme à Tourrades, près de Cannes. Si certains magasins ont pu rouvrir dès cet après-midi après une grosse matinée de nettoyage, d'autres ont vu l'eau monter jusqu'à un mètre de hauteur et espèrent désormais un remboursement rapide et à la hauteur des dégâts.

"On va perdre minimum deux jours d’ouverture", confie au micro d'Europe 1 Stéphane Lame, directeur de l'enseigne Norauto, où le niveau de l'eau a atteint 40 centimètres. "Dans un premier temps, on va expertiser les dégâts, et dans un deuxième temps, nettoyer", ajoute-t-il. Et il va falloir aller vite, reconnaît-il, "à cette période de l'année où on va commencer à préparer les fêtes". "Il va falloir être très réactif", anticipe-t-il.

"J'espère que les assurances vont entrer en compte"

"Juste avant Noël, c'était vraiment pas le moment", insiste Paul Beltran, qui dirige une entreprise familiale de nettoyage. Dans son commerce, les équipements touchés sont "surtout du matériel électrique et des machines". "On va laisser sécher, mais il y a déjà une bonne partie à la poubelle. On a déjà rempli trois conteneurs 660 litres", détaille-t-il pour Europe 1.

"J'espère que les assurances vont entrer en compte", ajoute ce dirigeant, affirmant ne pas savoir si la zone est déjà reconnue en état de catastrophe naturelle. La mairie de Cannes vient de faire une demande en ce sens.